Advokat anker afslag: - Hamed bør være Danmarks ansvar nu

Ærø: Hamed Rezaiis advokat, Gunnar Homann, har onsdag anket det afslag på opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, som den afghanske unge mand modtog mandag. Det fremgår af et brev fra advokaten til Udlændingenævnet, som Fyns Amts Avis har set.

Gunnar Homann uddyber over for avisen, at han mener, at man på trods af en meget restriktiv praksis burde lade det humanitære hensyn veje tungest.

- Dels er det notorisk, at den unge mand ikke har det godt. Han har fået konstateret alvorlig PTSD, og at han har psykiske problemer er også illustreret ved, at han har gået til psykolog i et godt stykke tid og har nogle ubehagelige anfald.

- Det, der er det helt specielle for hans vedkommende, er, at han ikke er vokset op i hjemlandet. Han er vokset op i Iran, som familien bliver smidt ud fra, og han når at opholde sig to-tre uger sammen med familien i Afghanistan, inden de må flygte videre. Han bliver adskilt fra familien ved en skudepisode ved grænseovergangen. Det betyder, at bortset fra de par uger, hvor han har været på besøg, har han aldrig været i Afghanistan, og det er det land, man vil sende ham ud til. Jeg synes, det er betænkeligt at sende sådan en ung mand, når han samtidig ikke har det godt, til Afghanistan.

Hvordan tolker du svarene fra styrelsen?

Jeg tolker dem sådan, at man sætter sig og skriver standardbegrundelser i realiteten. Man refererer naturligvis pænt og nydeligt, som man skal, det, vi har sendt til dem, men slutter så af med, at det synes man bare ikke er nok, siger han.

Advokaten mener, at der er grund til en vis optimisme i den kommende ankesag.

- Nu står vi altså med et ungt menneske, der har det psykisk meget dårligt, har fået tilknytning til Danmark og rent faktisk opnået en langt, langt stærkere tilknytning til danskere, end han har til nogen person i Afghanistan. Og når man kombinerer det med hans dårlige psykiske forhold, synes jeg, at den paragraf vi har i udlændingeloven, der taler om andre særlige grunde, er rummelig nok til, at vi kan sige, at det er vores problem nu.