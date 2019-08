Ærøslagterens bygninger solgt

En fynsk produktionsvirksomhed har købt lokalerne i Dunkær, der husede Ærøslagteren. Ejendomsmægleren bag salget kan ikke fortælle, hvad lokalerne skal bruges til, men løfter sløret for, at virksomheden har planer om at flytte produktionen fra Fyn til Dunkær.

Dunkær: Der skulle ikke gå meget mere end små seks uger, før "Til salg"-skiltet i vinduet på bygningerne, der husede Ærøslagteren, kunne tages ned igen.

I hvert fald blev nøglen til bygningerne i går, torsdag, overdraget til en ny ejer.

Det kan Anne Wittrup, ejendomsmæglernes Estate Andersen & Thomsen medarbejder på Ærø, fortælle.

Men hun kan også fortælle, at køberen, der indtil videre ønsker at være anonym, ikke har tænkt sig at fortsætte slagtervirksomheden, der i flere år og gennem stadig mere turbulente år har været på adressen.

- Nej, det er desværre ikke for at genåbne slagteriet, selvom man godt for Ærøs skyld kunne have ønsket sig det. Men jeg har fået lov af køber at fortælle, at det er en produktionsvirksomhed, der indtil nu har haft sæde på Fyn, der har købt ejendommen, og at man nu flytter produktionen til lokalerne i Dunkær, forklarer Anne Wittrup.

Bygningerne, der en del af boet efter den konkursramte Ærøslagteren, var udbudt til en pris på 898.000 kroner, men også med en opfordring til, at interesserede kunne komme med et bud, og det er netop, hvad der er sket, forklarer Anne Wittrup.

- Vi havde tre-fire fremvisninger, der resulterede i nogle bud. De bud har vi så sendt videre til boets kurator, som så har valgt det, der passede bedst i forhold til pris og overtagelse.

Hvornår den fynske virksomhed rykker ind i de tidligere slagterlokaler, kan Anne Wittrup ikke sige noget om, men har noteret sig, at der ikke gik mange dage fra fremvisning til buddet faldt, hvilket hun mener kan være en god indikator på, at der nok ikke opereres med en lang tidshorisont.