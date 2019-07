På grund af et ønske om at omorganisere mammografiscreeningen i Region Syddanmark står de mobile screeningsenheder, mammografibusserne, til at blive afskaffet. Det betyder, at ærøske kvinder for fremtiden sandsynligvis skal til Svendborg for at blive scannet for brystkræft. Og det er ærgerligt, mener det ærøske regionrådsmedlem Morten Brixtofte.