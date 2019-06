Ærøske Johansson venter på stemmetal: - Nu sidder vi bare og bider negle

København: Det er en spændt ærøsk politiker, Fyns Amts Avis fanger først på eftermiddagen dagen efter et valg, hvor Det Konservative Folkeparti fik et flot valg, og hvor partiet erobrede et mandat i hans nye kreds, Københavns Storkreds.

- Min personlige kampagne har kørt godt, og det er gået godt for partiet. Og vi ved, at vi har fået et mandat i København. Det ved vi med sikkerhed, vi ved bare ikke, hvem der får det. Det ved vi først i løbet af dagen, når de personlige stemmer er talt op, siger han uden at have et bud på, hvornår resultaterne for de ofte store københavnske valgsteder tikker ind.

Anders Johansson roser sine modkandidater og har derfor svært ved at sige, hvor store hans chancer er for at få en plads i Folketinget.

- Jeg har svært ved på forhånd at forudsige, hvem der kommer forrest. Jeg har en fornemmelse af, at jeg ligger pænt til, men jeg synes også, de andre har gjort det godt, så det tør jeg ikke spå om. Men jeg håber, krydser fingre og er spændt, siger han og tilføjer, at det ville være spændende at være med til at tegne partiet i en ny - og større - rolle som oppositionsparti.

Anders Johansson har til formiddag torsdag brugt ventetiden på at pille valgplakater ned - han kunne lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som han siger. Men nu sidder han på Christiansborg sammen med nogle partifæller, som også venter spændt.

- Nu nærmer det sig, så nu sidder vi bare og bider negle.

Anders Johanssons orlov fra kommunalbestyrelsen udløb den 1. juni. Men han vil vente med at tage stilling til sin fremtidige rolle i ærøsk politik, til han kender resultatet.