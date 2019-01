Ærøsk skuespiller Robert-nomineret: - Jeg er provinsens korsfarer

Ærøske Jesper Groth er nomineret til en Robert-pris for sin rolle i komedieserien "Klaphat" på DR3. Han er stolt over nomineringen, som han ser som et adelsmærke og en anerkendelse af komediegenren.

Jesper Groth vidste på forhånd, at han var såkaldt fornomineret blandt tyve skuespillere, men det at være med i det sidste felt var en overraskelse og noget, han kalder "et adelsmærke".

- Det er en anerkendelse af komediegenren, som jeg har kæmpet for og ikke har følt mig forstået i. Og når man er i et felt med Lars Ranthe (Kriger, red.) og Simon Sears (Herrens veje II, red.), så er man i godt selskab, siger han.

"Det er med rystende hænder og hjertebanken jeg her til morgen fik beskeden om at jeg er nomineret til Robert-prisen. Et stort skridt for komediegenren! Tusind tak!" skrev han tirsdag formiddag på sin Facebook-profil.

90 procent improviseret

I serien spiller Jesper Groth den speedsnakkende William, en direktør for en NGO, der donerer den muskelsvindsramte og introverte fodboldnørd og kørestolsbruger Hjalte, spillet af Elliott Crosset Hove, en tur til VM i Rusland. Og i otte korte afsnit følger et væld af tåkrummende episoder, hvor William, som også sidder i kørestol, konstant overskrider Hjaltes grænser i turen i en handicapbus og under slutrunden.

Jesper Groth er særligt stolt af nomineringen og anerkendelsen af serien, fordi den har haft et budget på kun tre millioner mod konkurrerende serier med budgetter op mod 100 millioner kroner. Og arbejdet med lavbudgetserien har været hårdt, fortæller Jepser Groth.

- Det skal folk huske. Der bliver tit set ned på komediegenren, som om det er noget, der er nemt at lave. Men det er det ikke, hvis det skal være sjovt. Vi har haft knap tre millioner, og det kræver et film crew, der er parat til at skide på 11 timers regler og alt muligt. Ud af 16 dage i Rusland var der to dage, jeg havde mit eget private tøj på. Ellers sad jeg altså i kørestol. Så det er hårdt at lave, slår han fast.

90 procent af indholdet i hans rolle i serien er ifølge Jesper Groth improvisation.

- De sidste ti er rammer. Det er i kraft af Elliot. Det er en jargon, vi opfandt på teaterskolen. En instruktion om, at jeg skal irritere ham så meget, jeg kan, er nok. Og så er det, jeg siger, meget provinsielt, og der har jeg bare masser af basisviden, siger han og griner.

- Når man kommer til København og føler sig udenfor, kan man ligeså godt vælge at blive provinsens korsfarer fremfor at tage en ordentlig dukkert ned i en skål ramen (japanske nudler, red.). Det er sådan noget bouillonvand, der koster 120 kroner, men alle har besluttet, at det er populært, siger han.

Robert-statuetten er en filmpris, som hvert år bliver uddelt af Danmarks Film Akademi. Det er kun medlemmer af akademiet, der kan stemme. Prisen afholdes i år søndag den 3. februar i Tivoli Hotel og Kongrescenter.