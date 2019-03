Ærøkoret inviterer til koncert og fællessang på Søbygaard

Søby: Tirsdag 2. april kl. 19.30 lægger Søbygaardsalen hus til Ærøkorets forårssangaften. Her kommer alle til at synge sammen, og det er en god idé at tage sin egen højskolesangbog med, hvis man ellers har en. Det oplyser organist Karsten Hermansen.

Ærøkoret har i løbet af vinteren arbejdet med sange af Benny Andersen og Kim Larsen. Desuden bliver der et genhør med nogle af Kristian Humaidans Ærø-sange. Karsten Hermansen synger spirituals til Paul Nedergaards akkompagnement, og Søbygaards Venner sørger for, at der kan købes kaffe, te og kage i pausen.

Der er fri entré, og alle er velkomne, lyder det fra arrangørerne. /exp