Ærøfærgerne sætter rekord: Mange flere har taget turen i 2018

Manglende overnatningssteder og fuldt bookede færger kunne omvendt være et argument for, at det fortsat skal være dyrere i skolernes sommerferie. Men Chris Hammeken mener, det er et spørgsmål om demokrati og ligestillede vilkår at kunne tilbyde den lave pris hele året.

Han tilskriver stigningen de lavere taktser på landets færger og tror, at det vil give yderligere vækst til Ærø og andre øer, hvis de lave billetpriser kommer til at gælde hele året, det vil sige også de syv ugers sommerferie, der er undtaget i dag. Han tilføjer dog:

Ærø: Trods en svær begyndelse på det nye år med flere aflysninger på grund af den stærke blæst er der grund til at glæde sig hos Ærøfærgerne. De nyeste passagertal fra rederiet viser nemlig, at færgerne har haft en pæn fremgang i antallet af rejsende i 2018.

- Prisen har været en barrriere

Landdistrikts- og øordfører Mette Hjermind Dencker (DF) har været en af de varmeste fortalere for det, der med politikersprog er blevet kaldt trafikal ligestilling. Da hun hører om Ærøfærgernes stigning i antal passagerer, udbryder hun spontant et "sådan!". Hun uddyber:

- Det siger mig, at vi har opnået præcist det, vi gerne ville: at få flere mennesker til at besøge øerne. Det viser, at prisen har været en barriere, for at folk kan komme til Ærø. Så det er supergodt, og det viser også, at den kamp, jeg kæmper, er værd at fortsætte. Vi skal jo have priserne endnu længere ned. Vi stopper først, når vi ser en trafikal ligestilling og ikke bare en sænkning af billetpriserne.

Hvad betyder tallenene og den generelle fremgang i kampen for at få taksterne ned hele året?

- De tal er et væsentligt argument, som jeg skal bringe videre, når jeg skal forhandle med ministeren om, at vi skal have den trafikale ligestilling 100 procent igennem. Det er et supergodt argument, når vi kan se, at det, vi har gjort, virker, og øerne blomstrer med øget turisme og forhåbentlig på sigt også bosætning.

Man kunne også vende den om og sige, at det går meget godt for i det her tilfælde Ærø også uden de sidste syv uger. Så hvad er egentlig det gode argument for også at sætte prisen ned der?

- Det handler om, at det ikke skal koste mere at sejle samme strækning på havet, end det gør at køre på landevejen. Det handler helt konkret om princippet i, at vi ikke skal forskelsbehandle. Havet er øboernes landeveje, og det skal ikke koste dem mere at komme til og fra. Det er deres eneste mulighed for at komme til og fra deres ø.

Mette Hjermind Dencker er opmærksom på, at der er udfordringer med kapaciteten på både færger og på hoteller og andre overnatningssteder på en ø som Ærø. Og derfor er det da også vigtigt, at de sidste etaper først kommer, når øerne selv er klar til at tage imod flere gæster.

- Vi skal ikke gøre det hovedløst. Vi ønsker jo, at de har en god oplevelse, når de kommer derover, siger hun og kan af samme grund ikke give et præcist bud på, hvornår det sidste skridt mod fuld trafikal ligestilling er taget.

- Jeg stopper ikke, før vi har den fulde ligestilling på plads, men øerne skal også kunne følge med. Hvis vi gjorde det nu, stod vi med et kapacitetsproblem.