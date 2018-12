Ærø skifter skraldemand: Store Rise Maskinstation har tegnet kontrakt med kommunen

Ærø: Så skulle det være ganske vist at ærøboerne fra og med 2. januar får hentet affald af Store Rise Maskinstation ApS. Det eneste, der hidtil har manglet for at sikre den fortsatte dagrenovation var, at kontrakten mellem maskinstationen og Ærø Kommune blev underskrevet, og det er ifølge teknisk direktør ved kommunen, Kirsten Johansen, nu sket.

Store Rise Maskinstation overtager arbejdet efter at den i efteråret vandt udbuddet ved at kunne løse opgaven for 3,1 millioner kroner, hvilket var 800.000 billigere end Anders Jørgensens Eftf. ApS, der indtil årsskiftet har haft kontrakten på dagrenovation. En pris, der undrede konkurrenterne i budrunden.

Avisen har af flere omgange prøvet at få en interviewaftale på plads med Store Rise Maskinstations direktør, Johnny Kildegård Thomsen, men direktøren har været travlt optaget af kursusaktivitet og derfor ikke haft tid til at lade sig interviewe./pebp