Ærø skal være udviklingskommune for det nære sundhedsvæsen

Ærø: Regionsrådet i Region Syddanmark ønsker at invitere borgerne på Ærø til at spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på øen - og i Syddanmark. Det besluttede regionsrådet på sit møde 26. august.

Tanken er, at Ærø i en periode skal fungere som udviklingskommune, hvor relevante borgergrupper kommer med deres bud på, hvordan nogle af de store sundhedsmæssige udfordringer kan tackles.

- Vi vil meget gerne høre borgernes idéer og tanker til, hvordan vi håndterer de store udfordringer på sundhedsområdet, som vi står overfor, med en hastig stigning i antallet af ældre og borgere med kroniske lidelser. Borgernes stemmer er vigtige, fordi de kan kvalificere vores arbejde, siger formand for regionsrådet i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), i en pressemeddelelse.

Stephanie Lose tilføjer, at der mange steder i regionen er langt til de store akutsygehuse, og derfor er det helt centralt, at det nære sundhedsvæsen fungerer.

- Jeg synes, det lyder spændende og relevant. Det stemmer på alle måder godt overens med de tanker, vi har gjort os i vores nye sundhedspolitik for 2019-2025, som vi nu skal i gang med at implementere. Politikken har titlen Fælles om sundheden, fordi vi netop ønsker at styrke dialogen mellem borgere og politiske udvalg, så indsatserne implementeres i det daglige arbejde på hele øen, siger Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), i pressemeddelelsen.

Kommunen vil behandle sagen på et udvalgsmøde senere på året.