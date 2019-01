En ny undersøgelse viser, at Ærø er en af de kommuner i Danmark, der har flest daglige rygere blandt den voksne del af befolkningen. 23,7 procent af alle ærøboer over 16 år ryger dagligt, og stigningen kan blandt andet skyldes, at flere unge er begyndt at ryge e-cigaretter.

- Jeg oplever, at der er flere helt unge fra 15 år og opefter, der er begyndt at ryge, og at de helst damper e-cigaretter fremfor at ryge almindelige cigaretter, siger hun.

Ærø Kommune har to rygestopkonsulenter, som hjælper øboerne med at kvitte smøgerne. Den ene, Lone Horne, forklarer, at hun har en fornemmelse af, at stigningen især er sket blandt de unge.

- Det er svært at give nogen entydig forklaring på, hvorfor antallet af rygere er steget, men Ærø ligger også højt i alkoholforbrug, og de to ting hænger ofte sammen, forklarer Marianne Møller, der er ældre- og sundhedschef i Ærø Kommune.

Hvorfor der er kommet flere rygere på Ærø, har fagpersoner i Ærø Kommune svært ved at svare entydigt på, men på landsplan har der også været en stigning i antallet af daglige eller lejlighedsvise rygere over de senere år.

I 2013 røg 22,9 procent af den ærøske befolkning over 16 år dagligt, mens tallet i 2017 var steget til 23,7. Til sammenligning røg 16,9 procent af den danske befolkning over 16 år dagligt i 2017.

De unge keder sig

Stine Bjerregaard er kommunens anden rygestopkonsulent, og hun bekræfter, at antallet af unge, der starter med at ryge, er steget.

- Jeg har ikke noget stort erfaringsgrundlag at tale ud fra, da jeg sidder i et barselsvikariat, men jeg har hørt flere unge fortælle, at de ryger, fordi de keder sig, siger hun.

Andre årsager til, at Ærø ligger i toppen i antallet af rygere, kan være indkomst og miljø.

- Som mange ved, hænger sundhedsadfærd og indkomst ofte sammen, og da Ærø er et lavindkomstområde, kan det være en af forklaringerne på, at der er flere rygere her end andre steder. Og så er der nok en særlig kultur - eller visse omgivelser - på Ærø, hvor der er mere normalt at ryge end ikke at ryge, forklarer Stine Bjerregaard.

Ældre- og sundhedschefen håber, at rygerkurven på Ærø snart knækker.

- Vi vil fortsætte med at tilbyde rygestopskurser, og hvis en arbejdsplads kan samle en gruppe medarbejdere, så kommer vi gerne ud på arbejdspladserne og afholder rygestopskurser der. Derudover tror jeg, at strukturelle ændringer - så som at hæve prisen på cigaretter og gøre det sværere for folk at finde steder, hvor de kan ryge - kan ændre på antallet af rygere, siger Marianne Møller.

Ærø Kommune er i gang med at vedtage en ny rygepolitik, hvor det bliver ulovligt at ryge i arbejdstiden på de kommunale arbejdspladser.