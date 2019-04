Ærø samlede affald

Ærø: Søndag blev der samlet affald i hele landet, da Danmarks Naturfredingsforening (DN) afholdt deres årlige affaldsindsamling. Og også på Ærø blev er samlet møg i naturen.

- Vi var fordelt i to hold. 25 ryddede op ude ved Drejet og 28 ved Strandbyen, fortæller lokalformand for DN Jan Clausen.

Han ved ikke helt præcis, hvor meget affald de to hold fik indsamlet, men der var især gevinst på ét område.

- Vi samlede rigtig meget plastic, og det er jo vor tids helt store svøbe. Men det er jo kun toppen af isbjerget, for den store synder er mikroplast, og det er ikke sådan lige at samle op.

Jan Clausen er glad for, at opsamlingsdagen er blevet et tilløbsstykke, hvor man nu kan samle mere end 50 deltagere.

- Det har været et sejt træk, siden vi i begyndelsen bare var en enkelt deltager. Og det er selvfølgelig ikke en dag, men der er megen symbolik i det, og det er med til at løfte sløret for et større problem, fortæller Jan Clausen.