Ærø-novelle af krimiforfatter Lone Theils: 'Kvinden uden navn'

Hun var næsten nøgen, da de fandt hende.

Og det første man bed mærke i var, hvor kridhvid huden stadig var efter al den tid hvor hun bare havde været der uden nogen havde forstået hun var gemt af vejen i den forfaldne bygning på havnen i Marstal. Byens borgere var gået forbi den gamle motorfabrik, på vej til arbejde. Turisterne var spadseret forbi, mens de skændtes om de skulle have en is eller se søfartsmuseets skatte fra de store verdenshave.

Ingen vidste, at de gik få meter fra kvinden i det ensomme mørke. En kvinde, der ikke kunne tale for sig selv, og hvis øjne aldrig kunne lukkes, frosset fast i den sidste posering.

Havde de vidst, at hun var derinde, ville nogen være løbet skrigende væk, mens andre ville opdage en sær fascination af tanken om kvinden efterladt i forfaldet. Akkurat som arbejderne for så mange år siden var gået fra deres maskiner og værktøjer, der stadig hang på afmærkede pladser markeret med omridset tegnet i tusch.

Metalstøv lå overalt i et mørkegråt lag og gav det store rum et skær af smukt forfald, men her var en slags orden. Fabrikken havde været et sted, hvor tingene tydeligvis lå på deres rette plads, indtil den dag der ikke længere var brug for skibsmotorer fra Marstal og ingen længere satte deres kort i forhallens stempelmaskine. Maskinerne blev stille, dørene låst, og naturen gik sammen med den barske søluft i gang med at fortære hvad den kunne slippe af sted med, nu hvor den ikke længere blev holdt i skak af en virksomhed i rivende udvikling.

Hvem havde placeret kvinden der? Hvor længe havde hun været der?

Det var umuligt at sige. Den tidligere direktør ville have haft mulighed for at snige sig ned i mørket og anbringe hende der. Lejligheden over fabrikken gav ham mulighed. Men motivet haltede. Hvorfor gemme en kvinde der? Og så på den måde? Det gav dårligt mening.

Ikke desto mindre fandtes kvinden. Hun blev fundet dagen efter tre kvinder fra Ærø havde købt fabrikken for en slik og nu ville bese deres investering. De fandt hende ikke med det samme. Der var mange ting at tage ind efter fabrikken havde ligget uberørt i alle de år. Men efterhånden nåede de frem til arbejdernes personlige skabe.

Og der hang hun på indersiden af en lysegrå skabsdør: Pinup-pigen i bikini. Uden navn.