Ærø isoleret - Alle færgeafgange aflyst på grund af blæst

Ærø: Efter hele dagen at have sejlet på halv kraft, i hvert fald hvis man tæller antallet af afgange på Svendborg-Ærøskøbing-ruten, indstillede Ærøfærgerne al sejlads kl. 17.10

Det skete, efter færgen fra Svendborg, der skulle være ankommet til Ærøskøbing 16.20, først var en lille halv time forsinket og efterfølgende måtte bruge yderligere 10-15 minutter på at ramme færgelejet.

De ventende passagerer, der skulle have været med 16.35-afgangen fik først besked om ikke at gå om bord, og kort tid efter kom meldingnen så om, at afgangen helt var aflyst.

Yderligere 15 minutter senere kunne man så på Ærøfærgernes hjemmeside læse, at også den sidste afgang kl. 20.35 var blevet aflyst på grund af kraftig vind.

Alle afgange på Søby/Faaborg/Fynshav blev allerede fra morgenstunden aflyst på grund af den kraftige blæst.