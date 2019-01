Ærø i centrum: Skoleelever udstiller igen ø-kunst

Ærøskøbing: Intet menneske er en ø. Det fandt eleverne fra 6. og 7. klasse på Ærø Friskole ud af, da de i oktober sidste år i samarbejde med to lokale kunstnere lavede en kunstudstilling på Ærøskøbing Bibliotek, hvor deres hjemø, Ærø, var i centrum.

Det er den også i opfølgningsudstillingen, som åbner fredag den 1. februar. Til denne udstilling har eleverne lavet deres eget individuelle ø-kort, som repræsenterer deres by, øen, dem selv og fællesskabet, forklarer kunstner Nynne Haugaard, som har været tilknyttet projektet som underviser.

- Det handler om, hvordan de ser på sig selv og deres steder, siger hun.

Ifølge Nynne Haugaard har det været spændende for eleverne at komme lidt ud af den traditionelle skoletænkning.

- Der er ikke altid et facit, der er fri tænkning i kunsten, som hun siger.

Og for beskueren er værkerne ifølge Nynne Haugaard en mulighed for at se, hvad de unge tænker om sig selv og det sted, de er. Ærø Friskole har fernisering fredag formiddag, og derefter kan udstillingen fra om eftermiddagen ses af alle indtil den 18. februar.