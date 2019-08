Direktionen for Ærø Whisky har store ambitioner for det ærøske destilleri, og for at kunne indfrie dem bedst muligt har man besluttet at omdanne selskabet fra et anparts- til et aktieselskab.

Ærøskøbing: Fremtidplanerne og amibitionerne for Ærø Whisky er efterhånden blevet så store, at den hidtidige selskabskonstruktion som anpartsselskab ikke danner den bedste ramme for det ærøske destilleri.

Det er i det store hele grunden til, at selskabet med direktør Michael Nielsen i spidsen nu har besluttet at lade sig omdanne til et aktieselskab.

- Vi gør det, fordi der er efterhånden mange værdier i selskabet, og ejergruppen er oppe på 371 personer. Derudover har vi en betydelig balance med et lager med mange tønder whisky, der repræsenterer en ret stor værdi. Så vi har egentlig længe haft værdien i firmaet til at gøre det, men vi har så valgt at tage skridtet nu, hvor vi står over for at skulle udvide firmaet med bryggeri og malteri.

Ud over at det rent økonomisk giver mening for Ærø Whisky at fortage omdannelsen fra Aps til A/S, understreger Michael Nielsen også, at skridtet sender et vigtigt signal.

- Det handler jo også om, hvordan vi gerne vil opfattes blandt vores samarbejdspartnere. Vi skal på et tidspunkt inden alt for længe have udrullet vores produkt til hele Danmark og ind i specialbutikker landet over, og der fremstår vi organisatorisk stærkere i form af et aktieselskab.

Hvad kommer det her til at betyde for jeres anpartshavere?

- De har automatisk fået deres anparter ændret til aktier i det nye selskab.

Og hvad så, hvis man som investor har lyst til at købe en aktie i Ærø Whisky? Kommer der en egentlig emission?

- Neeeej, man skal have en invitation fra mig. Man kan skrive en mail til mig, og så vil jeg sikre mig, at folk forstår værdierne og retningen for selskabet, inden de kan få lov at købe sig ind. Så jeg laver altså en lille grovsortering.

Så en børsnotering står ikke lige for?

- Nej, der tror jeg aldrig, vi når hen. Det har vi ikke interesse i.