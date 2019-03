Ærø Museum har bryllupsturisme med på ny udstilling: - Det er en vigtig del af øens historie

- Denne turisme bringer rigtig mange penge til Ærø og beskæftiger direkte og indirekte en stor gruppe mennesker på øen. Udstillingen "Ærø - Vores ø" handler ikke kun om øens historie som hertuger, landboreformer og de slesvigske krige, men også om livet på øen i dag. Det var derfor oplagt for Ærø Museum at finde plads til denne niche i øens turisme, siger Kim Furdal.

Museets leder, Kim Furdal, oplyser i en pressemeddelelse, at det var en turisme i vækst og et festligt indslag på Ærø, da udstillingen blev planlagt.

Da museet gik i gang med projektet sidste år, var det forventningen, at brudeparrene fortsat vil komme til Ærø.

- Alle gode kræfter er i gang for at finde en holdbar løsning. Selv om museet holder af øens fortid, er det håbet, at man ikke skal i gang med at udskifte skiltene i bryllupsrummet med nye skrevet i datid, lyder det i pressemeddelelsen.