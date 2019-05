Ærø: Ærø Kommune tilslutter sig FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det besluttede Ærø Kommunalbestyrelse på sit årlige møde i Søby onsdag aften.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN's medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, mere bæredygtig vækst og arbejde på at bekæmpe klimaforandringer.

Det var Bent Juul Sørensen (Æ), der havde foreslået, at kommunen tilslutter sig verdensmålene, fordi han mener, den skal arbejde ud fra en fælles retning for, hvad der er godt for naturen og miljøet. Og det skal være baseret på fakta fremfor følelser og folkestemninger, mente han.

- Vi er nødt til at have en fælles kurs på Ærø, sagde han blandt andet.

- Vi må have en plan og et sigtepunkt. En facitliste, hvis man vil. Vi må sikre, at naturtiltag ikke kolliderer med udledning af CO2 og mijløbelastning. Og hvad er så bedre end at læne sig op ad FN's regler, som hele verden sigter efter?

Bent Juul Sørensen nævnte som eksempler, hvor kommunen kunne gøre mere, at man i dag kan købe kaffe i papkrus på i hvert fald en af Ærøs færger, at kommunen har støttet en kunststofbane, selv om den slags indeholder mikroplast, og at kommunen ikke bruger elbiler.

Flere af de øvrige politikere roste Bent Juul Sørensen for forslaget, og man besluttede "at Ærø Kommune tilslutter sig FN's 17 verdensmål" og at der fremover "vil være fokus på FN's 17 verdensmål i løsning af kerneopgaverne," som det blandt andet lød.