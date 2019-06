Ærø: Ærø Kommune søger i øjeblikket en ny leder af Viften, som er Ærø Kommunes ungdomstilbud bestående af ungdoms- og musikskole samt ungdomsklubber.

Christian Kjems har været konstitueret i stillingen siden 1. september 2018, efter at tidligere leder Henrik Harder blev syg og ude af stand til at vende tilbage til fuld tid. Det har hele tiden været meningen, at der skulle findes en permanent leder, men det bliver ikke Christian Kjems, der kommer til at fortsætte i stillingen, da han har fået nyt job som viceforstander på Oure Efterskole.

- Nu ved vi i hvert fald, at han ikke søger stillingen, siger børn- og ungechef Jes Jørgensen på spørgsmålet om, hvorvidt han havde regnet med, at Christian Kjems ville søge sin egen stilling.

Jes Jørgensen fortæller, at der allerede har været en smule interesse for stillingen.

- Det går ikke stærkt, men der er interesse. Jeg tror heller ikke, der kommer en horde af ansøgere, der er kvalificerede. Men får vi bare en lille håndfuld, så der er noget at vælge imellem, så er det også fint, siger han.

Ærø Kommune har indtil nu haft dispensation til at have fælles bestyrelse og ledelse af ungdoms- og musikskolen for at lette den administrative byrde i en kommune med få børn. Undervisningsministeriet har i et svar til kommunen skrevet, at det ikke er muligt at etablere en permanent fælles ledelse af en ungdomsskole og en musikskole inden for rammerne af ungdomsskoleloven, men at man vil se "positivt på en fornyet forsøgsperiode". Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit seneste møde at søge om en ny forsøgsperiode på tre-fem år.