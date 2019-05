Ærø Kommune siger ja til en hurtigfærge mellem Svendborg og Ærøskøbing

Ærøraketten, som den nye hurtigfærge mellem Svendborg og Ærøskøbing skal hedde, har fået et foreløbigt ja fra de ærøske politikere til at sejle i sommerperioden. Men sagen mangler stadig at blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Ærø: Et enigt teknik-, miljø- og havneudvalg stemte torsdag ja til, at reder Hans Froholdt kan få lov til at indsætte katamaranfærgen Lea Elizabeth - som skal omdøbes Ærøraketten - på ruten Svendborg-Ærøskøbing i sommeren 2019.

Dog under forudsætning af, at rederen følger samme billetteringsystem som Ærøfærgerne.

- Det går jo ikke, at man kan købe en enkeltbillet fra Fyn og så rejse gratis den anden vej, forklarer Lennart Mogensen (V), der er formand for udvalget.

Ærø Kommune har ellers eneret på at sejle på Svendborg-Ærøskøbing-ruten, men politikerne har altså valgt at give Hans Froholdt lov til at afprøve sit koncept, fordi der kun er tale om en sommerfærge.

Den endelige beslutning er dog ikke truffet endnu, da sagen skal også behandles af kommunalbestyrelsen. Det kommer til at ske på kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni.

Fyns Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra Hans Froholdt, men han havde fredag travlt med møder. Hans Froholdt er direktør i Sundbusserne A/S.