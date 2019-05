Ærø Kommune sætter fokus på frivilliges indsats og indstifter ny pris

Ærøskøbing: Ærøs kultur- og socialudvalg har besluttet at indstifte en frivilligpris for at anerkende den store indsats, som mange af øens frivillige yder på det sociale og humanitære område.

Det oplyser Ærø Kommune i en pressemeddelelse.

Formålet med frivilligprisen er at anerkende og sætte fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde.

Prisen gives til en forening, gruppe, person eller projekt i det frivillige sociale og humanitære arbejde, som har gjort en forskel og styrket trivslen for en gruppe borgere, synliggjort kvaliteten ved frivilligt arbejde, sat fokus på en overset problematik eller har skabt nye aktiviteter inden for det frivillige område.

Prisen vil være på 2.000 kroner, og vinderen kåres og fejres i tilknytning til den årlige prisuddeling i december.

Alle borgere på Ærø har mulighed for at indstille kandidater til prisen, og prisvinderen udpeges af kultur- og socialudvalget.