Ærø Jazzfestival skifter ud: Børnehaveleder og fritidshusejer nye i bestyrelsen

Ærø: Ærø Jazzfestival havde generalforsamling mandag aften, og her gik to medlemmer ud af bestyrelsen, og to nye kom ind. Det fortæller næstformand Mogens Kingo.

Formand Bo Nielsen træder ud, og det gør også Max Ravn-Jonsen. Ind i stedet for kommer Karin Nielsen, som til daglig er leder af børnehuset Kernehuset i Ærøskøbing, og Louise Harder, som er fritidshusejer og tilbringer meget tid på øen.

Den nye bestyrelse konstituerer sig først på et bestyrelsesmøde den 6. januar, og her bliver den nye formand også valgt, fortæller Mogens Kingo. Han fortæller også, at der blandt de 30 frivillige, som deltog i et socialt arrangement i lørdags, er en stor vilje og energi til at arbejde for det kommende års festival.

- Så vi overvejer at lave et lag oven på de frivillige med tre-fire personer, som ikke sidder i bestyrelsen, men som får mere ansvar og nogle opgaver, som ikke relaterer sig direkte til festivalugen, men mere til tiden op til. Det kan være at booke musik, lave fundraising eller arbejde med markedsføring af festivalen i løbet af foråret, fortæller Mogens Kingo.

Sikkert er det i hvert fald, siger han, at der bliver en Ærø Jazzfestival 2019. /ANDO