Ærø Friskole er finalist i DM i madkundskab

Ærø: De voksne har "Den store bagedyst". Eleverne har DM i madkundskab. Der er dømt madkamp til stregen, når valgholdet i madkundskab fra Ærø Friskole onsdag den 3. april indtager Kold College i Odense for at dyste mod landets ni andre bedste madkundskabsklasser. Det fortæller projektet Madkulturen, som blandt andet er støttet af Nordea-fonden, i en pressemeddelelse.

DM i madkundskab har hvert år fokus på en råvare eller tilberedningsmetode. I år er temaet "Brug knolden!", der sætter fokus på alsidigheden af kartoflen og selve måltidet. Finalisterne er blevet udvalgt ud fra deres ansøgninger, hvor de har præsenteret, hvordan de har arbejdet med knolden i alle dens afskygninger i madkundskabstimerne.

Eleverne fra Ærø Friskole har været meget optaget af muligheden for at udvikle deres egne retter med kartofler. Madkundskabslærer på Ærø Friskole Helle Albertsen fortæller, at årets valghold i madkundskab er et valghold med masser af madinteresse og -motivation. Eleverne har derfor selv besluttet at ansøge om at komme med i DM i madkundskab. Her har de udviklet en række nytænkende retter til konkurrencen for eksempel kransekage med kartofler og kartoffelknækbrød.

- Det er første år vi skal være med og eleverne er vildt spændte. De er så stolte over bare at blive udtaget til DM og glæder sig så meget. De har selv udviklet retterne, og så har jeg bare rådgivet eleverne, hvis der f.eks. skulle lidt mel i kagen, så den blev mindre klæg, siger Helle Albertsen i pressemeddelelsen.