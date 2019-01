Ærø Brand efter oversvømmelsen: - Vi har ikke fået en eneste skadesanmeldelse

Ærø: Sidste uges stormflod har ikke resulteret i en eneste skadesanmeldelse hos forsikringsselskabet Ærø Brand, som rigtig mange ærøboer er forsikret hos. Det fortæller direktør Hans Westergaard.

- Selvom vandet stod højt, har det ikke resulteret i nogen skadesanmeldelser hos os. Heller ikke bilerne, som holdt parkeret på havnen i Ærøskøbing, er blevet skadesanmeldt hos os, forklarer han og tilføjer, at oversvømmede biler ikke er dækket af stormflodsordningen.

- En oversvømmet bil skal dækkes af kaskoforsikringen, men så vidt jeg ved, nåede vandet aldrig over panelerne på de parkerede biler, siger han.

Stormrådet afgjorde ellers i sidste uge, at store dele af Sydfyn havde været ramt af stormflod, og det gav husejerne mulighed for at søge om erstatning forårsaget af stormfloden./ ANBI