Ædelt metal til Marstal Billard Klub

Marstal: Hos Marstal Billard Klub har man kunnet hædre flere medlemmer, der har gjort det godt ved det grønne klæde. Således har Bjarne Busch spillet sig til en andenplads ved regionalfinalen i Ebeltoft og er således sammen med Carsten Skøtt kvalificeret til landsfinalen som spillet i Søborg den 6. april. Det oplyser formand Svend Aage Jensen i en mail til avisen.

Fire af klubbens medlemmer har vundet guld, sølv og to gange bronze - det er Carsten Skøtt fra Ebeltoft, Bjarne Busch fra Marstal, Rene Godballe fra Ans og Kaj Egsvang fra Midtfyn.

Svend Aage Jensen glæder sig over, at man er kommet godt ind i det nye år med en medlemstilgang på syv nye medlemmer og gode sportslige resultater. At det så nogle steder stadig ses på billard som en værtshussport, skyldes vist mest en begrænset viden om blandt andet turneringsbillard, mener han. /exp