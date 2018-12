Det store arbejde som mange frivillige, medarbejdere og virksomheder på Ærø gør for at skabe et rigt fritidsliv, blev mandag aften fejret med prisuddelinger.

Ærø: Der var stort fremmøde til uddelingen af årets handicap-, idræts- og kulturpris mandag aften - og der var stærke kandidater til alle priser, fortæller Ærø Kommunes social- og kulturafdeling i en pressemeddelelse. Årets Handicappris gik til Ommel Boldklub, som var indstillet af Thor Ølund Nielsen, der er bor i Bofællesskabet Plantagevej. Thor Ølund Nielsen fremhævede det gode sammenhold i Ommel Boldklub, hvor han nu er assistenttræner og hjælper med at hente overtrækstrøjer, ordne vanddunke og indsamle hjørneflag og bolde efter kamp. Ommel Boldklub har formået at få Thor til at passe ind og føle sig velkommen og som en del af et godt sammenhold, lyder det.

Kultur- og Socialudvalgsformand Minna Henriksen (SF) overrækker gavechecken til årets Kulturprisvinder, Ulla de Frey. Foto: Lone Flügge, Ærø Kommune

Idræts- og kulturpriserne Årets Idrætspris gik til Kurt Egholm Andersen, som blev indstillet af Rita Kjelsmark for sit store arbejde indenfor løbesporten på Ærø. Med meget velbesøgte løbearrangementer som Multi Marathon, ultraløbet Ærø Route 66 og Den Fynske Øl-Rute Marathon formår ildsjælen Kurt Egholm Andersen også at trække ikke-ærøboer til løbearrangementer på øen. Årets kulturpris gik til Ulla de Frey, som blev indstillet af en række kunst- og kulturinteresserede ærøboer. Hun har i mange år været dybt engageret i at hjælpe øens kunstnere med at komme på landkortet og i at reklamere og annoncere for Ærøs mange seværdigheder og kunst- og kulturoplevelser. Hun har arbejdet med at samle flere udstillinger af ærøske kunstnere på steder som Minors Hjem, Det Røde Pakhus i Marstal og Havehuset i Ærøskøbing.

Kurt Egholm Andersen modtog mandag aften årets Idrætspris for sit store arbejde med at arrangere løb på Ærø. Arkivfoto: Anders C. Østerby