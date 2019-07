Åh Abe: Mek Pek skød jazzfestival i gang med masser af energi og humor

Så er Ærø Jazzfestival 2019 i gang - og det blev børnene, der fik æren af den første underholdning fra rutinerede Mek Pek, der havde sine to sønner med på scenen.

Som selv fik deres sag for, da de blev bedt om at synge med på teksten "Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker".

- Ja. Min mor, svarede en dreng til stor morskab for resten af salen.

Og selvfølgelig begyndte han med klassikeren "Åh, Abe!" Derefter fulgte gak og løjer, hvor musikeren med skiftevis trompet og gulvbas i hænderne snart lå på scenegulvet, snart scattede skørt, snart fik børnene til at le, når han fortalte skægge historier.

Ærø: Så blev årets Ærø Jazzfestival ellers skudt i gang! Med høj energi og sine to sønner med på scenen åbnede Mek Pek onsdag klokken 11 dette års festival i Det Gamle Værft, som var fyldt med børn og barnlige sjæle.

Børnene nød koncerten, her en pige med jazz-hat. Foto: Anders C. Østerby

Der var masser af smil, når Mek Pek lavede spas. Foto: Anders C. Østerby

Det Gamle Værft var proppet. Foto: Anders C. Østerby

Denne dreng fik danseben og havde svært ved at holde sig i ro. Foto: Anders C. Østerby

Mek Pek havde sine to sønner med på scenen. Her er det Emil på guitar. Foto: Anders C. Østerby