75.000 kroner til kalkovnen: Men forening kan formentlig ikke få pengene, fordi renoveringen er udført

Marstal: Foreningen Sønderrendens Venner har søgt om hjælp hos kommunen til at renovere kalkovnen.

Forleden besluttede kommunens bygningsforbedringsudvalg af bevilge 75.000 kroner til renoveringen under forudsætning af, at renoveringsarbejdet ikke var påbegyndt eller udført.

Men arbejdet er lavet, fortæller Laila Eriksen, der er formand for Sønderrendens Venner.

- Vi ville gerne have, at kalkovnen stod i al sin pragt, når Bonavista skulle fejres, og derfor er renoveringsarbejdet lavet, siger hun.

Hun er dog glad for, at pengene er blevet bevilget, og spørgsmålet er nu, om bygningsforbedringsudvalget kan - eller må - se igennem fingrene med, at renoveringsarbejdet allerede er udført.

- Det er lykkedes os at indsamle 27.000 kroner selv, men hvordan vi skaffer resten af pengene, hvis vi ikke kan få de 75.000 kroner, det ved jeg ikke, siger Laila Eriksen.

Det samlede beløb for renoveringen af kalkovnen beløb sig på cirka 130.000 kroner.

Formanden for bygningsforbedringsudvalget, Birger Kristensen, siger, at det er brandærgerligt, at renoveringsarbejdet var udført, at udvalget bevilgede pengene.

- Der er regler for, hvordan sådan nogle offentlige midler skal forvaltes, og derfor kan de ikke få pengene, hvis arbejdet allerede er udført. Personligt synes jeg, at det er rigtigt træls, for jeg havde da gerne set, at foreningen fik pengene, siger han.

Han mener dog, at der kan være en anden vej til pengene.

- De kan prøve at søge pengene i teknik-, miljø og havneudvalget, om de kan få del i landsbypuljemidlerne, siger han.

Sønderrendens Venner havde i første omgang søgt om hjælp hos kultur- og socialudvalget, men udvalget besluttede på sit møde den 21. maj at sende sagen videre til bygningsforbedringsudvalget.