Ærø: Målet er nået: 50 løbere har foreløbig tilmeldt sig ultraløbet Route 66, som er et 66 kilometer langt løb Ærø rundt, og som finder sted lørdag den 14. april. Det oplyser arrangør Kurt Andersen, som netop havde håbet på 50 tilmeldte.

- Det er helt fantastisk, eftersom det er et debut-løb, siger han og erklærer sig stolt over opbakningen fra løberne, som kommer fra hele landet.

Kurt Andersen oplyser, at der blandt de tilmeldte er tre løbere, som er udtaget til ultraløbs-landsholdet i 24 timers løb. De skal løbe EM i slutningen af maj i Kroatien. Det drejer sig om Anne Marie Geisler Andersen fra Esbjerg, Lisbeth Billeskov fra Faaborg og Carsten Friis fra Skaarup. Sidstnævnte er oprindeligt fra Marstal.

I januar var Kurt Andersen ellers nervøs for, om løbet overhovedet blev til noget, da Ærø Kommune endnu ikke - som ellers lovet - havde skiltet den 30 kilometer lange vandrerute Kysstien på Ærøs vestside. Men nu er skiltene kommet op, og Kurt Andersen har selv løbet ruten ad flere omgange og vil supplere med ekstra markering af ruten.

Løbet starter kl. 9.30, og der er en tidsgrænse på 10 timer til at gennemføre. Der er i øvrigt stadig åbent for tilmelding. Man kan løbe hele ruten alene eller tilmelde et stafethold med to eller tre deltagere. På www.aeroe-route66.dk kan du se mere info om løbet.