63 ryttere kæmpede om klubmesterskaber

Tværby: Weekenden bød på blandet vejr, da 63 tilmeldte startere deltog i et ridestævne i Ærø Natur- og Sportsrideklub. Konkurrencen blev afviklet på stævnebanerne i Tværby, hvor der blev kæmpet om klubmesterskabet i dressur og spring.

Vinder af klubmesterskab for spring på pony blev Tilde Steen på Pamina. Vinder af klubmesterskab for spring på hest blev Kirsten Larsen på Egehovedgårds Balder. Vinder af klubmesterskab for ponydressur blev Ida Christensen på Sioux. Vinder af klubmesterskab for hestedressur blev Kirsten Larsen på Egehovedgårds Balder.

Øvrige resultater: Pony spring LF/LD/LC: Ida Christensen på Sioux.

Hestespring Maxi/LF: Marie Kajhøj på Sally.

Ponydressur LD1: Ella Weber på Twiggy.

Ponydressur LC1/LC2: Ida Christensen på Sioux.

Hestedressur LD1/LD2: Maja Johansen på Perla af Kokholm II.

Hestedressur LC1/LC2: Hanne Nutzhorn på Prins Daimler-Benz.

Hestedressur LB1/LA4/LA6: Rikke Christensen på Rockhampton.