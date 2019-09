Ærøexpressen har ansat 61-årige John Andreasen som chefskipper. John Andreasen har boet på Ærø siden 1978, og han har følt sig så voldsomt generet af, at Marstal-færgen blev flyttet til Ærøskøbing, at han endte med at sende en uopfordret ansøgning til Ærøexpressen.