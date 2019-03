5 måneder efter kemo og strålebehandling: Kurt løber sit 16. maraton og sætter personlig rekord

Blot fem måneder efter sidste strålebehandling for en kræftknude i halsen løb Kurt Andersen sit 16. maraton, endda i ny personlig rekord. - Jeg var meget rørt, da jeg kom over målstregen, fortæller han fra Barcelona.

Ærø/Barcelona: Det er en glad mand med ømme ben, avisen fanger over telefonen fra Barcelona. Kurt Andersen fra Marstal løb nemlig søndag Barcelona Marathon, og selv om det kun er fem måneder siden, han fik sin sidste strålebehandling for en kræftknude i halsen, kom han i mål i ny personligt bedste tid: 3 timer og 57 minutter.

- Det var stort. Jeg var også meget rørt, da jeg kom over målstregen, og det var svært at holde tårerne tilbage. Bare det at gennemføre et maraton så hurtigt efter, men at jeg også kommer under den magiske grænse på fire timer, som jeg aldrig har prøvet før, er ekstra stort, fortæller Kurt Andersen.

Det at kunne løbe et maraton så hurtigt efter at have været igennem en sygdom, som man alt andet lige kan risikere at dø af, fyldte meget i tankerne hos Kurt Andersen undervejs på ruten, fortæller han.

- Ja, det tænkte jeg på. Fra 35 kilometer og hjemad tænkte jeg meget på, hvor heldig jeg er, siger han.