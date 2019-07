13 bilister blev blitzet under fartkontrol

Ærø: Efter to dage med fartkontrol fra fotovogn kunne færdselspolitiet sidst på eftermiddagen tirsdag pakke måleudstyret sammen og konstatere, at bilisterne på Ærø generelt kører ret pænt.

Det er i hvert fald, hvad afdelingsleder ved færdselspolitiet på Fyn, vicepolitiinspektør Sten Sørensen, kan konkludere, efter man på 1100 målinger kun måtte lave sager på i alt 13 bilister.

- Det er sådan rundt regnet en procent af alle dem, vi har målt på, og det er faktisk rigtig flot, lyder det fra Sten Sørensen.

I de to døgn, den befandt sig Ærø, var fotovognen placeret på fire forskellige punkter, og især det sidste sted, færdselspolitiet tog opstilling, kastede mange bøder af sig.

- De 11 af sagerne, som vi har optaget, kom fra en kontrolposition i Vester Bregninge. Det er et sted, hvor man skal fra landevej og ind i et bymæssigt område, og der har det åbenbart været svært at komme ned i fart, siger Sten Sørensen.

Men han understreger, at indtrykket, der er givet videre til ledelsen, er, at der køres pænt på Ærø.

- Så ved vi jo godt, at det et langt stykke henad vejen skyldes, at man er klar over, vi er til stede, fordi rygterne løber hurtigt, men det er sådan set lige meget for os. Selvom folk godt kan finde på at komme hen til bilen og spørge, om vi har fået nogle penge i kassen, er det ikke det, det handler om for os. Vi skal nok få vores løn lige meget hvad, siger Sten Sørensen.

- Vi sidder ikke og klapper i hænderne, jo flere der ryger i. De gode dage for os er faktisk, når vi ikke fanger nogen.