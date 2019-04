120.000 kroner uddelt på Ærø: Se hvilke foreninger, der fik penge af Rise Flemløse Sparekasse

Ærø: 120.000 kroner skiftede hænder forleden, da Rise Flemløse Sparekasse havde sin årlige gaveuddeling af pengebeløb til lokale foreninger og initiativer.

En af de foreninger, der fik en pengegave, var Rise Skytte- og Idrætsforening (RSI), der blev betænkt med 10.000 kroner, og det vækker glæde i foreningen.

- Det betyder rigtig meget for os, når vi søger de penge, at vi så også får dem. Det er rigtig meget værd, siger næstformand Lise Lotte Christiansen, som regner med, at pengene skal gå til et arrangement, uden at hun dog endnu kan sige præcist hvilket.

I den lokale sparekasse er man glad for at kunne dele penge ud til godgørende formål, i alt 320.000 kroner i år, når man tæller fynssiden med.

- Det har vi gjort i mange år. Vi er et lokalt pengeinstitut og er dybt afhængige af lokalsamfundet, og derfor støtter vi de initiativer så godt, vi nu kan, siger filialdirektør i Rise-afdelingen Ole Jørgensen.

Det seneste år har flere andre lokale afdelinger af andre banker og fonde gjort opmærksom på, at de altså også støtter gode lokale formål. Men Ole Jørgensen ser ikke nogen konkurrence om, hvem der er den største filantrop.

- At de andre gør det, er fint. Det, synes jeg, kun er positivt. Det går jo til gode formål. Pengene kommer ud og arbejde på øen, det er det, der er vigtigt.