12 år og sort bælte: Fie vil lære øens børn karate

- Der er ikke så mange muligheder for at dyrke den slags sport på Ærø, og det vil jeg gerne give mulighed for, siger hun.

Ærøskøbing: Hun har trænet siden hun var seks år gammel, i 2017 blev hun danmarksmester i sin aldersgruppe, og nu har hun det sorte bælte. Trods sine 12 år er Fie Louise Lyster Rasmussen både erfaren og særdeles dygtig til karate - nærmere bestemt den gren inden for karate, der hedder okinawa goju ryu - og i weekenden holder hun karate-kursus for børn i Samlingssalen på Ærø Friskole.

Karatens ballet

Fie er født i Vanløse, men boede med sin familie på Ærø, da hun var helt lille og er siden jævnligt kommet tilbage til øen for at besøge familie og holde ferie. Siden 2011 har hun boet med sin familie i København, hvor hun dyrker karate i Københavns Karateklub.

Der findes mere end 70 forskellige karatestilarter, og okinawa goju ryu, som Fie er ekspert i, har blandt andet fokus på forsvarsteknikker og livsstil.

- Vi træner forskellige teknikker men også vejrtrækningsøvelser og smidighed og får vores bevægelser til at se lette og flydende ud. Næsten som i ballet. Men det handler også om, hvordan man opfører sig og om at have respekt for andre, siger Fie.

Da hun var lille, drømte hun om en dag at blive verdensmester i karate, men nu er Fies mål nærmere at få så mange grader, kaldet dan, i karate som muligt. Det første dan tager et år at få, andet dan yderligere to år, tredje dan yderligere tre - og sådan fortsætter det op til 10. dan, som er den højeste graduering inden for karate.

- Jeg vil bare gerne blive bedre. Det ville være sejt at være med til VM, men det handler ikke så meget om at blive kendt og populær, men om at kende sig selv og sin stilart, siger hun.

I alt har ni børn i alderen 7-11 år tilmeldt sig Fies karate-kursus, primært børn fra Ærø, men også turister.