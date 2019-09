100-årige Dina om klimaforandringer, fri abort og præsident Trump

Hvad tænker en 100-årig om smartphones, klimaforandringer og præsident Trump. Vi har spurgt Dina Dreymann, der fylder 100 år den 13. september.

1) Dina om Trump

- Det undrer mig, at et stort land som USA ikke har kunnet finde en bedre mand til jobbet. Med præsident Trump har de virkelig skrabet bunden. Det er sindssygt, at han vil købe Grønland - manden har jo storhedsvanvid. Ja, han er købmand, men han kan ikke forvente, at han kan købe hele verden. Han gør sig selv til grin.

2) Dina om fri abort - Det er helt i orden. Folk skal selv kunne bestemme.

3) Dina om smartphones - Sådan en får jeg aldrig. Det er tidsspilde. Mine oldebørn har en, og de sidder altid med den, når de kommer på besøg. Jeg forstår det ikke. Før gik de unge til gymnastik og håndbold, nu sidder de bare og kigger ned i en skærm.

4) Dina om tallet 13 - 13 er mit lykketal. Nogle synes, det er et ulykkestal, men for mig er det et lykketal. Jeg er født den 13. september, jeg træf min mand den 13. august og jeg vandt engang den helt store gevinst i banko den 13. i måneden.

5) Dina om litteratur - Jeg læser rigtig mange bøger, og biblioteket er flinke til at komme forbi med nye bøger. Det er ikke alle, jeg bryder mig om. Dem der foregår i 1700-grønhvidkål er for kedelige. Jeg kan bedst lide krimier og dem, hvor der er noget handling. Jeg har lige læst Malene Schwartz' biografi, og jeg kan også godt lide Alistar McCains romaner. Jeg har også læst Carsten Jensens "Vi, de druknede", men den var lidt tyk at komme igennem. (I Dinas bogreol står der bøger af forfatterne: Jussi Adler Olsen, Hanne Vibeke Holst, Ken Follett, Madeleine Albright og mange flere.)

6) Dina om musik - Jeg lytter til musik og kan bedst lide korsang, gammel dansk musik og klassisk. Jeg bryder mig ikke om moderne musik.

7) Dina om klimaforandringer - Der er ikke ret meget at gøre ved det. Det er blevet, som det er blevet.