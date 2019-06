For tiende år i træk har årskursisterne fra Kunsthøjskolen på Ærø netop afrundet deres ophold med en stor udstilling i Søby. I år det havnen, der bliver udstillet på, og temaet er "erindringskultur". Vi tog med højskoleforstander Susan Hinnum rundt til fem udvalgte værker for at blive klogere ELLER dummere på kunsten.