Velfærdsprocenten - sådan hænger det sammen

Søren Eg Nielsen skrev i juledagene i en kommentar, at politikere nogle gange siger et og gør noget andet. Som eksempel brugte han bl.a. velfærdsprocenten, som han havde støttet op om, blot for at kunne konstatere, at der alligevel skulle spares.

Jeg tror, der er mange forklaringer på, at særligt politikere og journalisters troværdighed og tilliden til fakta falder. Desværre står de enkelte løsninger ikke på samme måde i kø. Et bidrag kunne være, at vi politikere bestræber os på at stille op og forklare og diskutere vores beslutninger. Jeg vil i hvert fald gerne bruge lidt tid i min juleferie på at gribe netop Søren Eg Nielsens stafet. Fordi han kobler den manglende troværdighed og velfærdsprocenten. Og den kobling ærgrer mig.

Fakta omkring velfærdsprocenten er, at der med de første 0,8 pct. stigning er 240 mio. kroner ekstra i år, og at der kommer 245 næste år og 251 året efter. Det er den forskel, velfærdsprocenten gør. Og krone for krone går millionerne direkte til den nære velfærd. Ikke til noget andet. Det svarer indtil videre til knap 500 medarbejdere. I børnehaver, på skoler, i hjemmeplejen, på plejecentre og i tilbud til mennesker med handicap.

Da vi med et rødt flertal i 2016 besluttede at hæve skatten med én procent, gjorde vi det, fordi velfærden trængte til et vendepunkt efter mange år med uafbrudte besparelser. Men er vi så i mål? Nej, og jeg vil som borgmester knokle videre for at forsvare velfærden og udvikle kvaliteten, ligesom jeg også vil gøre mit til, at vi får gennemført de sidste 0,2 procentpoint - svarende til 50 mio. kr. - af velfærdsprocenten.

Der er ingen tvivl om, at de pludselige bebudede besparelser på ca. 27 mio. kr. var brandærgerlige. Vi lykkedes efterfølgende med at få dem fjernet fra vores børn og den nære velfærd. Besparelserne kom primært fordi, at Børn- og Ungeforvaltningen overraskende ikke var nået i mål med projektet "Sammenhængende Borgerforløb" fra et tidligere budget. Målet med projektet var, at vi på tværs af kommunen skulle skabe bedre sammenhænge i tilbuddene og fx spare udgifter ved at blive bedre til at forebygge. Den type opgave er kommet for at blive, og det skal en toptunet kommune kunne mestre.

Velfærdsprocenten har betydet et vendepunkt. Men der er fortsat mange kampe på mange fronter, der skal udkæmpes. Vi skal helt i mål med velfærdsprocenten. Vi skal fortsat skabe job og hjælpe ledigheden ned, så vi kan bruge flere kræfter på velfærd og færre på forsørgelse. Vi skal fortsat turde prioritere skarpt og stille krav til de godt 12 milliarder, der udgør kommunens samlede driftsbudget. Og vi skal have Folketingets partier til at tjekke ind i velfærdsdagsordenen - og hjælpe med at finde reelle løsninger på det faktum, at kommunernes udgifter til ældre og sundhed hvert år stiger hastigt.

Jeg vil fortsætte med at forsvare og udvikle vores velfærdssamfund. Det har min højeste prioritet. Men mere kan og vil jeg ikke love, for jeg er - præcis som landets øvrige 97 borgmestre - ikke herre over, hverken den demografiske udvikling eller regeringens luner i form af udligningsreformer og effektiviseringskrav, ligesom jeg heller ikke kan forudse, hvornår den næste lavkonjunktur rammer os.

Mit fromme julehåb er, at Søren Eg Nielsen har - om ikke genfundet lidt tillid til politikerne -, så i det mindste har genvundet troen på velfærdsprocenten. Den er ikke løsningen på alt, men den har haft stor effekt, og hvor ville vi ikke have været uden den?