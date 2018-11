Ny forstander for ny fynsk ungdomsuddannelse

Svendborg/Ringe/Faaborg: Den Forberedende Grunduddannelse på Syd- og Midtfyn har fundet sin forstander.

Det er 43-årige Ene Wolfsberg, som tiltræder stillingen 1. januar, hvor hun skal stå i spidsen for den nye ungdomsuddannelse. Her samler man produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelsen samt dele af VUC for ledige unge under 25 år.

Det skriver bestyrelsesformand Henrik Nielsen i en pressemeddelelse. Heri fremhæver han på bestyrelsens vegne Ene Wolfsbergs evne til at skabe forbindelser til mennesker og opbygge relationer, og at hun er god til at motivere og skabe energi og glæde.

Ene Wolfsberg har også masser af erfaring fra målgruppen, og hun har senest været forstander på Sydfyns Erhvervsforskole, hvor den nye uddannelse også får hovedbase. Der er dog også uddannelsesaktiviteter i Faaborg og Ringe, ligesom der ifølge pressemeddelelsen arbejdes med at få en afdeling på Langeland. /catj