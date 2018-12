John Mogensen-kopiband takker for husly: Donerer billetindtægter til Harders

Gennem de seneste måneder har John Mogensen-kopibandet Danmarks John holdt til på Harders i Svendborg. Nu siger de tak for husly ved at spille gratis en aften, så billetindtægter i stedet udelukkende går til spillestedet.

Svendborg: Når Danmarks John den 20. december går på scenen på Harders, er det for at sige tak til spillestedet for den hjælp, orkesteret har fået i løbet af det sidste halve år.

- Siden vi samlede orkesteret, har vi nærmest boet på nede på Harders, og det er jo et perfekt sted at samles, siger kapelmester i Danmarks John, Anders Føns Haaber og tilføjer, at spillestedets lokaler har dannet ramme om alt fra øvesessions til møder.

Billetterne til koncerten på Harders er i handlen, men bandet får ikke selv nogle af pengene. De har valgt at spille gratis, så billetindtægterne i stedet går udelukkende til Harders.

- Gennem hele perioden har det været helt okay for Harders, så derfor er det her det mindste, vi kan gøre, siger Anders Føns Haaber.