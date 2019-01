Josefine Ottesen er glad for at være nomineret til Den Sydfynske Initiativpris. Skulle hun gå hen og vinde, mener hun ikke, at prisen kun er til hende - den er i højere grad til alle de, der bruger huset og sørger for, at der er i liv i Frelsens Hærs gamle lokaler på Lundevej i Svendborg. Foto: Vibeke Volder