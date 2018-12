Fyns Amts Avis' chefredaktør stopper

Efter to år på posten stopper Carsten Olsen som chefredaktør for Fyns Amts Avis.

- Jeg har fortalt, at jeg gerne vil tilbage til journalistikken, og nu har jeg fået tilbudt et job som journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg. Det har jeg sagt ja til, siger Carsten Olsen.

Han oplyser desuden, at han har luftet sine tanker for Peter Orry nogle gange på det seneste.

- Jeg er journalist, og min ambition har altid været at lede journalistikken. Men som chefredaktør har man en række andre opgaver, som har med økonomi og budgetter at gøre, og her har jeg ikke de nødvendige kvalifikationer og har heller ikke hjertet med. Og når man godt selv ved det, skal man ikke være chefredaktør, siger Carsten Olsen.

Det var Svendborg Avis-moderselskabet Jysk Fynske Mediers chefredaktør, Peter Orry, der gav beskeden, og ifølge Carsten Olsen selv er det historien om, at jobbet i spidsen for et mediehus ikke er for alle.

En rigtig god journalist

Peter Orry bekræfter forløbet og understreger, at han er glad for Carsten Olsens indsats.

- Den har været meget dedikeret, og hans engagement har været helt i top. Carsten har været på Fyns Amts Avis i 28 år og er en vigtig del af husets dna, og journalistisk har han været med til at præge avisen på en positiv måde, siger Peter Orry, der dog bekræfter, at Carsten Olsen ikke er den fødte chefredaktør.

- Han er en rigtig god journalist, men der ligger en række andre opgaver i at være chefredaktør. Der er også en økonomi og et budget og det at have styr på alt det administrative, og det har han ikke været så vild med, siger Jysk Fynske Medier-chefredaktøren, der oplyser, at han har det fint med manøvren.

- Vi har fundet en stilling, hvor han kan udleve, hvad han er bedst til: nemlig aktiv journalistik. Og vi er glade for, at han har taget imod den, siger Peter Orry og føjer til, at det nu handler om at lukke hullet.

- Vi skal på jagt efter en topkvalificeret chefredaktør for det vigtige, sydfynske mediehus, som Fyns Amts Avis er, siger han.