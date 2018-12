Svendborg: I det sydfynske er Fischer Ejendomme ikke et selskab, man støder på i det daglige. Men nu vil selskabet med direktør Christian Fischer i spidsen til at bygge 180 lejeboliger i Tved til seniorer og familier - hvis han får lov af kommunen, altså.

Men hvem er han, ham Christian Fischer?

Ja, faktisk har han rødder på Fyn. Han er født og opvokset i Aarup, hvor hans forældre stadig bor, og hvor hans far, Poul Juhl Fischer, i sin tid startede Aarup Entreprenørforretning og i regi af det gav sig til at bygge boliger.

Siden tog forretningen fart, og de seneste 20 år har 38-årige Christian Fischer også være med til at bygge boliger.

- Det er nok kommet ind med modermælken, griner Christian Fischer, der med sin opvækst i Aarup har gået på gymnasiet i Odense og handelsskolen i Assens - og i øvrigt har familie i Rantzausminde.

Siden uddannede han sig på Copenhagen Business School i København, og nu bygger han altså boliger.

- Jeg synes, det er sindssygt spændende og meget givende også at se resultatet af det, man har arbejdet med, og at det rent faktisk står der bagefter. Jeg synes, det er vildt charmerende at komme forbi et byggeri, som vi har lavet for 15 eller 20 år siden og se, at det stadig står godt, og folk er glade for at bo der. Det er helt vildt givende, siger han og fortsætter:

- Jeg kan rigtig godt lide den kreative proces med at skabe de her gode områder. Det er sådan en flydende tilpasningsproces, vi hele tiden arbejder med, for folks behov ændrer sig jo også hele tiden. Og så er der hele tiden den der feedback fra vores lejere. Det er jeg helt vildt glad for, og vi har jo i øvrigt lutter god respons. Du er velkommen til at prøve, men du kan ikke finde noget skidt om os på nettet nogen steder, folk er generelt glade for at bo hos os, siger han.

I forvejen har Fischer Ejendomme udlejningsboliger i Fredensborg, Ringsted, Gram, Viby Sjælland og et stort projekt i gang i Odense, hvorfor Christian Fischer ikke lægger skjul på, at han er en travl mand.

- Ja, jeg arbejder nok for meget, hvis du spørger min kæreste. Sådan tror jeg tit det er for selvstændige desværre. Det er jo en hobby, der bliver en levevej. Så lægger man automatisk en masse timer og noget af sin fritid i det, fordi man bare synes, det er sjovt og givende, siger han og fortæller at han oven i det travle arbejdsliv også har to sønner, Eske og Aksel på et og tre år.