Thurø Sejlklub i finale om idrætspris

Opdateret klokken 9.40 med kommentar fra Niels Nygaard

Thurø: Et af landets tre bedste idrætsinitiativer har hjemme på Thurø.

Thurø Sejlklub er nemlig i finalen til Danskernes Idrætspris 2018, som uddeles af Danmarks Radio, Danmarks Idrætsforbund og E-boks. Det er projektet Sejl og Studér, hvor klubben er lykkedes med at få fat i 15-25 årige, som lander foreningen i finalefeltet.

- Vi er stolte over, at vores projekt er kommet blandt de sidste tre i finalen om Danskernes Idrætspris, siger formand for Thurø Sejlklub, Ib Oldrup, ifølge en pressemeddelelse.

Omkring 50 unge i aldersgruppen, som ellers er svær at få fat i, er aktive medlemmer af foreningen, og hver tirsdag samles omkring 30 af dem til sejlads og hygge. Til daglig er de unge studerende i Svendborg Kommunes uddannelsesinstitutioner. Johan Hoff, der er initiativtager til projektet, siger ifølge pressemeddelelsen:

- Flere af os i projektet er flyttet til byen i forbindelse med vores uddannelse. Derfor er netop det netværk, som vi får i sejlklubben, særdeles værdifuldt - og måske det netværk ligefrem fastholder flere af os efter endt uddannelse, sådan at flere vælger at blive boende i Svendborg Kommune, siger han.

Han håber, at konceptet kan bruges i andre foreninger.

- Jeg håber, at al omtalen af projektet har givet flere idrætsforeninger lyst til på lignende projekter - og at kommuner og uddannelsesinstitutter støtter op om de foreninger, der lader sig inspirere af Thurø Sejlklub. Konceptet er virkelig værdifuldt for alle, når unge studerende bliver aktive i de lokale idrætsforeninger.