Se billederne: Hundredvis af crossløbere deltog i modbydeligt hårdt løb på Lundeborg Strand

- Den er også svær i Faaborg, hvor man løber i Svanninge Bakker, men der går pulsen lidt op og ned undervejs. Her på stranden er man tæt på at være i det røde felt hele tiden, og det er virkelig hårdt og belastende for kroppen at løbe i sandet. Så det er en rute, som er meget teknisk svær.

Crossløb på Fyn-serien arrangeres af DGI og er tilegnet for både motionister, børn og konkurrenceløbere, der vil holde formen ved lige hen over vinteren.Crossløb på Fyn afholdes på udfordrende, afmærkede ruter. Løbene foregår i naturskønne oplevelser, og byder på noget af Fyns smukkeste og mest varierede løbeterræn. Der er både ruter på tre og otte kilometer. Deltagerne samler point i hvert løb, og løbsserien rundes af med en festlig præmieoverrækkelse for børn og voksne i forskellige aldersgrupper. Bliv en del af den gode stemning i selskab med andre løbeglade. Der er i alt 10 løb, som foregår i Langeskov, Stige Ø, Assens, Korup, Svendborg, Svanninge Bakker, Skovsøen og senest Lundeborg. De to sidste foregår i Snapind (3. marts) og Nyborg Vold (17. marts).

Tidligere eliteløber Ronni Hansen (her i anden position) indrømmede, at ruten i Lundeborg var en af de hårdere, han havde prøvet. Det forhindrede ham ikke i at tage fjerde bedste tid. Foto: Henrik Nguyen.

På landkortet

Det er DGI, der står bag Crossløb på Fyn-serien. Den har eksisteret i nogle år og har altså ikke tidligere før lagt vejen forbi Lundeborg.

Men da en anden værtsby trak sig, lagde crossløbsansvarlig i Hesselager Løb og Motion, Jacob Tanne, billet ind på at arrangere et løb.

For udover, at landsbyen for en dag får mangedoblet sit indbyggertal, så følger meget positivt med at få sådan en begivenhed til egnen.

- Det betyder jo, at der bliver sat fuld fokus på crossløb og motion i det hele taget. Og så er det med til at sætte Lundeborg på landkortet, og det er med til at løfte os alle sammen, fortalte Jacob Tanne, som havde kalkuleret med, at omkring 600 løbere stillede til start i Lundeborg.

Og forhåbentligt fik de sig et anderledes løb end det, de plejer.

- Det er jo en ret enestående rute, vi har hernede, hvor løberne først løber langs stranden, op i skoven og så tilbage igen, lød det fra Jacob Tanne, der gerne selv havde løbet, men måtte blive på sidelinjen sammen med de godt 50 andre frivillige.