Mellem 500 og 1000 skolebørn i indskolingsalderen gæster i løbet af skoleåret Svendborg Judo Klub og får en introduktion til både foreningsliv og selve sporten. Det sker som en del af Skole-kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn (SYMF).

Svendborg: Det kræver sit at få en flok syvårige skolebørn til at tie stille, men i det rustikke træningslokale lykkes det med et enkelt klap. De hvidklædte unger, der spæner rundt på måtterne, har forstået, at det betyder, at man skal lukke munden i og lytte til manden i midten. - Nu skal I alle sætte jer på knæ herinde, og så gælder det om at skubbe hinanden ud af den røde cirkel. Læg kræfter i, men husk at passe på hinanden, lyder det fra dagens vært, Roland Vogt. I samme øjeblik bliver stilheden brudt, og støjniveauet ryger igen op på max. Vi er på ungdomsskolen på Abildvej. Her holder Svendborg Judo Klub midlertidigt til. De 13-14 børn, som efter bedste evne forsøger at skubbe deres makkere ud over sidelinjen, går i 1. klasse på Nordskolen i Snøde på Langeland, men er i dag i Svendborg for at få et kursus i judo. Den ædle sportsgren, som oversat betyder "den milde vej", fordi det fortæller historien om en kampsport, hvor det - i modsætning til mange andre - ikke går ud på at skade modstanderen. Det lærer børnene også undervejs. - Det er den vigtigste regel, I lærer i dag: Hvis den ene synes, at det er ubehageligt, så klapper man lige den anden på ryggen to gange, og så giver man slip, siger Roland Vogt, formand i judoklubben.

Skole-kirke-samarbejdet og projektet "Dit og mit" Skole-kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn (SYMF) er et gratis tilbud om faglighed, inspiration og kulturelle oplevelser på skolens præmisser.Materialerne er tilpasset folkeskolens formål og faglige mål, og ofte er der tilknyttet et kulturelt tilbud, fx en koncert, en workshop, en kunstudstilling eller et kirkebesøg.



Projekterne er udarbejdet af religionspædagogiske fagfolk - lærere, teologer m.fl. - der holder sig opdateret på didaktik, samfund og teologi.



SYMF er finansieret af menighedsrådene i Svendborg, Faaborg, Midtfyn og Langeland/Ærø provstier. Det betyder, at alle deres tilbud er gratis at benytte for skolerne i disse fire provstier.



I øjeblikket kører projektet "Dit og Mit", som handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter dem - eller overskrider dem. Gennem en række kropslige øvelser afdækkes grænserne for dit og mit og grænserne mellem dig og mig.



Til dette projekt knytter sig et tilbud om et besøg i en lokal judoklub, hvor klasserne får undervisning af en judoinstruktør.

Det var elever fra Nordskolen, som denne dag gæstede Svendborg Judo Klub, som holder til på Abildvej. Foto: Henrik Nguyen

Skole-kirke-samarbejde Det er hverken første eller sidste gang, at judoformanden har et hold skolebørn i sit træningslokale. Faktisk lægger i alt mellem 500 og 1000 elever i løbet af skoleåret vejen forbi stedet. Baggrunden for besøgene findes i, at Svendborg Judo Klub har indgået en aftale med Skole-kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn (SYMF) og blevet en del af dets projekt "Dit og Mit", der handler om grænser, og om hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem. Judoklubbens bidrag i det samarbejde går i korte træk ud på, at den åbner dørene for interesserede skoleklasser og giver en introduktion til judosporten og kobler det til det overordnede emne om grænser. - Her handler det om at se folk i øjnene og at tjekke sig ind på det andet menneske, som du har over for dig, forklarer han. Projektet begyndte for judoklubbens vedkommende i sommer. - Indtil videre nok haft 15-20 klasser på besøg fra Svendborg, Faaborg, Langeland og Ærø. Typisk kommer de med 15-20 skoleelever i indskolingsalderen, siger Roland Vogt, som mener, at samarbejdet er givtigt for alle parter. - Børnene får et indblik i judoen og i foreningslivet i det hele taget, og vi får til gengæld noget synlighed ved at være med, siger han.

Et par af eleverne fra Nordskolen på Langeland får kyndig vejledning fra den jysk-fynske mester Mads Waadenseholt. Foto: Henrik Nguyen.

Svedigt Men hvad mener børnene så om den time, de havde på judomåtterne? Vi spurgte to af eleverne fra Nordskolen, og de var umiddelbart ret begejstrede. - Jeg synes, at det var virkelig sjovt, og jeg lærte, at det ikke gør ondt, og at man altid skal huske at respektere hinanden, lyder det fra syvårige Selia Mathilde Gregersen. Klassekammeraten Laurits Kristensen på syv år havde også en god oplevelse med sporten, som han ellers ikke havde prøvet før. - Det var sjovt at prøve at få hinanden til at ligge ned, siger han, inden han indrømmer, at han nok ikke vil begynde til judo. - Nej, jeg vil hellere spille fodbold, lyder det ærlige svar, mens Selia Mathilde Gregersen tilføjer: - Han tænker og snakker hele tiden om fodbold. Han vil kun spille fodbold hele tiden, siger hun med et smil. Heller ikke hun har tænkt sig at gå til judo. - Ah, jeg tror hellere, jeg vil gå til noget andet, for man kommer til at svede for meget.

Formand i Svendborg Judo Klub, Roland Vogt, havde ikke (altid i det mindste) problemer med at skabe ro blandt de 14 skoleelever. Foto: Henrik Nguyen.

Skolebørnene fik sig en introduktion i, hvad judo går ud på, og fik blandt andet vist et par judogreb. Vigtigste lære var, altid at give slip, når modstanderen gav tegn til det. Foto: Henrik Nguyen

Svendborg Judo Klub får i løbet af skoleåret besøg af mellem 500 og 1000 elever i indskolingsalderen, da klubben har indgået en aftale med Skole-kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn. Foto: Henrik Nguyen

