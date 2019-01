Mountainbiking for mandfolk: Svendborg MTB bag nyt motionstilbud

Svendborg: Den 27. januar åbner Svendborg Mountainbike Klub for tilbuddet "Mandfolk på MTB". Som navnet antyder er det et tiltag henvendt mændene, som kunne tænke sig at komme ud at cykle med andre ligesindede, have det sjovt og samtidigt smide et par kilo.

Der findes lignede mandfolk-mountainbikehold 20 steder rundt om i landet, men Svendborg MTB er det første sted på Fyn, som tilbyder det med målet om at få flere op af sofaen og ud i naturen.

Det forklarer John Jepsen, der er tovholder for Mandfolk på MTB i Svendborg, ifølge en pressemeddelelse.

- Vi starter det her op, fordi vi tror, der sidder mænd rundt omkring, som gerne vil motionere sammen med andre, men som har svært ved at se sig selv i motionstilbud, hvor de andre har været i gang længe, siger han og forklarer, at det ikke på forhånd er givet, hvor hurtigt deltagerne skal køre, da det primært handler om at have det sjovt.

Mandfolk på MTB skydes i gang søndag den 27. januar klokken 10, hvor der køres fra parkeringspladsen ved Svendborg Medie- & Sportsefterskole på Skårupøre Strandvej 3, og der er lagt op til, at der køres hver søndag.

Vil man vide mere, kan man kontakte John Jepsen på 27 64 81 18. /heng