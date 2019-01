Emil og Mikkel vil på landsholdet: Men nytåret påvirker deres chancer for at udleve drømmen

Emil og Mikkel fra Oure-skolerne drømmer begge om at blive professionelle håndboldspillere. Mikkel er født og januar og Emil er født i december og det kan have betydning for, om de når deres mål. Foto: Katrine Becher Damkjær

Emil Bjerre og Mikkel Muurholm går på Oure-skolernes håndboldlinje. De er født med blot 24 dages mellemrum, men alligevel har den ene statistisk set bedre chancer for at udleve drømmen om at spille på landsholdet. Det skyldes et fænomen kaldet den relative alderseffekt, som er velkendt inden for flere sportsgrene.

Oure: Det er den 13. december. Vi er i Oure-skolernes håndboldhal. Lamperne lyser gult på skuldrene af de to unge Oure-elever Emil Bjerre og Mikkel Muurholm. De går skulder om skulder gennem den tomme hal, så man kan høre den svuppende lyd af gummisko mod harpiks-fedtet trægulv. Den ene af drengene, Emil Bjerre, har fødselsdag. Han nævner det med et lille ryst med håret. 16 år. Mikkel må vente 24 dage på at fejre sin 16-års fødselsdag 7. januar. De spiller begge håndbold på Oure-skolerne, og de har begge ambitioner om en dag at spille på landsholdet. - Det er drømmen, siger de begge med udpræget beskedenhed i stemmen. Som om de ikke helt tør påkalde sig så store ambitioner. For vejen dertil er lang endnu. Og måske er den lidt længere for Emil end for Mikkel, selvom de er født med blot 24 dages mellemrum. For statistisk set er spillere, der er født i årets sidste kvartal underrepræsenteret i dansk ungdomshåndbold og på ungdomslandsholdene. En undersøgelse fra 2015 har vist, at op mod 41 procent af U19 og U21-landsholdspillerne på herresiden var født i første kvartal. Også på Oure-skolernes håndboldhold ses tendensen. En optælling af 17 af skolens 21 hold viser, at blot 14 procent af spillerne er født i årets sidste kvartal, mens hele 60 procent er født i det første halvår. Mikkel har selv lagt mærke til effekten i sine yngre håndboldår i Jylland. - Da jeg spillede på kredshold i Jylland, lagde jeg godt mærke til, at der var flest spillere fra starten af året, siger Mikkel, der oprindeligt er fra Sønderborg. Emil Bjerre er også stødt på fænomenet. - Hvis jeg har haft perioder, hvor jeg har spillet dårligt, har jeg hørt nogen sige, at det er, fordi jeg er yngre end de andre, siger han.

Hvad er den relative alderseffekt? Den relative alderseffekt er en betegnelse for det fænomen, der er observeret i både inden for sportsverdenen, hvor der er en udpræget underrepræsentation af spillere, der er født sent på året.Alderseffekten er velbeskrevet i forskningskredse, og den er registreret inden for både håndbold, fodbold, basketball og ishockey.



Den mest udbredte forklaring på fænomenet er, at relativt yngre spillere bliver valgt fra på klubhold og særligt på talenthold, fordi de fysisk og psykisk er mindre modne end de ældre. Den effekt kan opstå, fordi man som ung sportsudøver spiller på hold med andre spillere fra ens årgang. Som ung spiller kan man altså være næsten et helt år yngre end sine medspillere. På hold, hvor der er samlet to eller flere årgange, kan man være flere år yngre end de medspillere, man skal konkurrere imod og bliver sammenlignet med, når man skal udvælges til talenthold.

Den relative alderseffekt Skævvridningen af spilleres aldersfordeling i sportsverdenen er blevet kaldt den relative alderseffekt. Fænomenet er blevet registreret inden for sportsgrene som håndbold, fodbold og ishockey i hele verden. Men hvorfor opstår den relative alderseffekt? Det har adjunkt ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet Niels Nygaard Rossing, der stod bag den førnævnte undersøgelse af effekten i dansk ungdomshåndbold fra 2015, et bud på. - Den stærkeste forklaring lige nu er, at det handler om modenhed. Jo mere moden man er, når man skal udvælges til et talenthold, des større sandsynlighed er der for, at man bliver valgt. I og med at man kan være et år yngre end sine holdkammerater, er man dét mindre fysisk og psykisk moden, siger han. Derfor ser man også den relative alderseffekt tydeligst, når unge håndboldspillere skal udvælges til talenthold og til ungdomslandshold. - Den store skævvridning kommer, når vi ser spillere på talenthold og elitehold. Vi ser den særligt med fjerdekvartalspillere. Dem er der en meget lille andel af, i forhold til hvor mange potentielle spillere der kunne være. Når de så skal indlemmes på seniorniveau er der et rigtig hårdt udskillelsesforløb igen, hvor meget få af dem bliver inviteret ind, siger Niels Nygaard Rossing.

Kan vendes til en fordel Mikkel og Emil spiller begge på Oures U16-hold, og de mærker, at netop fysikken spiller en stor rolle i håndbold. På skolen har de blandt andet struktureret fysisk træning og fysiske tests. Decemberbarnet Emil er et hoved højere end januarbarnet Mikkel. - Jeg har altid været en af de lidt højere drenge, siger Emil og bemærker, at det måske er medvirkende årsag til, at hans fødselsdato ikke har været et problem for ham. Mikkel er også bevidst om fysikkens betydning for hans chancer som håndboldspiller. - Fysik betyder meget. Jeg er en af de små, og derfor skal jeg bruge mine forcer på andre måder, siger han. Netop det at udvikle andre kompetencer end de rent fysiske udgør et på mange måder paradoksalt element i teorien bag den relative alderseffekt. For mens effekten er meget tydelig i ungdomsrækkerne, udjævner skævvridningen sig en smule, når man ser på a-landsholdet. Her er der er relativt flere sentfødte, der klarer sig gennem nåleøjet i forhold til på ungdomslandsholdene, fortæller Niels Nygaard Rossing. - De spillere, der er født sent på året, har haft mindre sandsynlighed for at komme ind i talentmiljøet, men når de er inde, er der større chance for, at de bryder igennem på seniorniveau. Tesen er, at du skal udvikle andre kompetencer. For eksempel psykologiske, som at kunne håndtere modgang, for det er de blevet udsat for gennem ungdomsårene. Det, der er en bagdel i de unge år, kan længere fremme blive til en fordel, når man først er kommet ind i systemet, siger han.

Unge spillere kan miste lysten Selvom den fysiske underlegenhed kan vendes til en styrke, er der stadig mange spillere, der aldrig når så langt, fordi de bliver skilt fra op gennem ungdomsrækkerne. Og det er et problem, mener forhenværende ungdomslandstræner og talentchef ved Dansk Håndbold Forbund Claus Hansen. - Det er en udfordring, som det til stadighed er ekstremt vigtigt, at man får gjort trænere, klubber og forældre opmærksomhed på, siger han og fortæller, at alderseffekten kan ses helt nede blandt de 10-årige spillere. Claus Hansen mener, at alderseffekten er tydeligst i sportsgrene som håndbold og fodbold, fordi der eksisterer en præstationskultur og en konkurrencestruktur i turneringstilbudene. Derfor skal der ifølge ham gøres en indsats helt nede på på U10-, U12- og U14-niveau for at undgå konsekvenserne af alderseffekten. - Hvis du som træner har et stort fokus på at vinde næste kamp, vil du have tendens til at vælge spillere, der er bedst på det givne tidspunkt. Og det er ofte dem, der er længst fremme fysisk, siger han og fortsætter: - Derfor er de tidligtfødte dem, der får meget spilletid og måske også mest opmærksomhed fra trænere. Det kan resultere i at de spillere, der er født sent på året ikke bliver lige så dygtige. Måske mister de lysten og når aldrig at finde ud af, hvor dygtige de kunne være blevet, siger Claus Hansen. Tilbage i håndboldhallen på Oure-skolerne bliver Mikkel og Emil hundset med af avisens fotograf. De står lænet op ad en af de rødstribede målstolper og forsøger at finde den perfekte balance mellem et smil og en seriøs mine. At kunne posere for et kamera følger med, hvis man vil spille på landsholdet, så de kan lige så godt øve sig allerede nu. Der er i det hele taget mange faktorer, der afgør, om håndboldspillere klarer sig til topniveau. Alderseffekten er blot én af dem, og ikke én, Mikkel tror ret meget på. - Jeg ser det ikke som den store faktor, siger han og fortsætter: - Det handler mere om vilje.