Svendborg: Hvis årets frivillige idrætsleder på Fyn er fra Svendborg, er det Christel Jane Black. Hun er nemlig nomineret til prisen Årets Frivillige Idrætsleder til Fynske Bank Sportslørdag, hvor ni fynske kommuner hver sender en kandidat i finalefeltet.

Christel Jane Black er formand i Bokseklubben Rollo, og det er bestyrelsen i Sport og Idræt i Svendborg, som står bag nomineringen af hende.

I en pressemeddelelse peger bestyrelsen på, at hun som formand i bokseklubben gør en forbilledlig indsats.

- Alle, der kender Christel, kan skrive under på, at hun er en kolossal engageret foregangskvinde, der gør en uvurderlig forskel for bokseklubbens medlemmer. Christel formår løbende at tiltrække nye medlemmer og igangsætte nye tiltag. Både i BK Rollo og på tværs af foreningslivet, kampsportsmiljøer og på skolerne i Svendborg. Derudover formår Christel at engagere et stort korps af frivillige ledere, instruktører og hjælpere, som yder et uvurderligt stykke arbejde i klubben, skriver bestyrelsen i sin nominering.

Bokseklubben har de seneste år holdt sit årlige boksestævne Fight Night på Frederiksø, og bestyrelsen peger også på, at det i 2018 blev Danmarks største amatørboksestævne. Og Christel Jane Black vandt hæderen som årets idrætsleder, da Sport og Idræt i Svendborg uddelte de lokale idrætspriser i sommer.

Det fremhæver formand Preben Juhl Rasmussen også ifølge pressemeddelelsen:

- Frivillige idrætsledere som Christel leverer en uvurderlig arbejdsindsats i foreningslivet. Jeg ser Christel som en meget stærk kandidat til at vinde prisen.

Fynske Bank Sportslørdag, hvor prisen uddeles, finder sted i Odense Idrætspark 19. januar.