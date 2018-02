Svendborg: Det bliver 8.-9. juni, at Svendborg Sportsfestival 2018 løber af stablen. Det ligger fast.

Det gør indholdet af selve festivalen dog endnu ikke, hvorfor alle foreninger på egnen, ildsjæle, bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede inviteres til at komme med input og være med til at forme årets festival. Det sker på et netværksmøde 26. februar i SG Huset.

Det er meningen, at man skal lade sig inspirere af de gode historier fra de tidligere sportsfestivaller. Det forklarer Martin Brems, der sammen med Jesper Nøhr Bertelsen er projektleder for sportsfestivalen.

- Vi har bedt nogle af de deltagere, som har gjort noget ekstraordinært de andre år, om at fortælle deres historier til inspiration. Det er for eksempel lykkes nogle at lave nogle initiativer, der går på tværs af idrætsgrenene, og det kunne man jo forsøge at gøre efter, fortæller Martin Brems.

- Der er også lagt op til, at Jesper og jeg lige skal præsentere os selv som projektledere af festivalen og fortælle om vores visioner for den, og hvordan vi ser for os, at festivalen spiller sammen med landsstævnet, som kan blive et springbræt til, at der skabes en masse netværker på tværs af idrætsgrenene, tilføjer han.