Sparedebat: Pædagoger er en stor gevinst i folkeskolen

Læserbrev: I Svendborg Kommune skal 25 lærere, 4 pædagoger og 3 pædagogiske assistenter afskediges på grund af de 100 millioner som kommunen i sidste års budget blev pålagt at spare, samt et faldende børnetal. I BUPL Fyn er vi bekymrede for afskedigelserne. Når der bliver færre af de fagpersoner, der skal sikre, at vores børn får det optimale ud af at gå i skole, vil det forringe kvaliteten af folkeskolens tilbud. Både for børnene, men også for de voksne, der bliver tilbage, og nu skal løbe stærkere.

For hvordan skal de nu leve op til det, de er pålagt i forhold til de nationale mål, som politikerne udstikker retningslinjer for? Hvordan skal de udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som deres potentiale tillader? Hvordan skal betydningen af social baggrund udviskes i forhold til faglighed, når der ikke er hænder til at løfte de udsatte, der trænger til en ekstra hånd? Og hvordan kan vi overhovedet tale om at styrke tilliden til folkeskolen gennem respekt for professionel viden og praksis, hvis vi bare skærer i bestanden af fagpersoner? Det regnestykke hænger ikke sammen. Nu får man netop svært ved at leve op til de nationale mål.

Pædagogers tilstedeværelse på skolerne tilfører værdi i klasselokalet. De kommer ganske enkelt med noget andet: Et særligt blik for det enkelte barn, en kreativitet, der giver dem metoder til at lege læring ind, og et overskud til at skabe ro og samling på flokken, imens læreren kan koncentrere sig om det faglige input. Forskning viser, at netop co-teaching, altså når to personer med forskellig faglighed er til stede samtidig, og samarbejder og reflekterer over det enkelte barn, er den mest effektive arbejdsgang for at skabe god læring og trivsel for skolebørn. Den realitet må vi ikke forsømme at tage alvorligt og tale op, som nu hvor blandt andet skolepædagoger afskediges.

Hvad der optager os i BUPL Fyn er naturligvis holde fast i, at pædagogfagligheden er en stor gevinst, og har været det siden den blev indført med folkeskolereformen i 2014. Derfor er det så ærgerligt, at Svendborg Kommune nu varsler afskedigelser, der også går udover vores pædagoger.